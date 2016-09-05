Чуркин: Лавров на Генассамблее ООН выступит с новыми инициативами РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на предстоящей 71-й сессии Генеральной Ассамблее ООН выступит с новыми актуальными инициативами. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в опубликованном интервью газете "Известия".

"Уверен, что в его (Лаврова - прим. ТАСС) выступлении в ходе общеполитической дискуссии в конце сентября прозвучат новые актуальные инициативы. Разумеется, раскрывать сейчас их содержание было бы преждевременно", - отметил Чуркин.

Приоритетные для РФ темы

"Для нас приоритетными являются такие темы, как предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение международной информационной безопасности. Продолжим последовательную работу по противодействию попыткам ревизовать историю Второй мировой войны. Будем наращивать взаимодействие ООН с "нашими" региональными организациями - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС", - сообщил Чуркин.

Он отметил, что повестка предстоящего заседания Генассамблеи включает 170 вопросов, сгруппированных по следующим темам: устойчивое развитие, поддержание международного мира и безопасности, права человека, координация усилий по оказанию гуманитарной помощи, содействие развитию международного права, разоружение, борьба с международным терроризмом, организационные и административные вопросы.

Межсирийские переговоры

Чуркин выразил надежду, что спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сможет преодолеть "переговорную паузу" в сирийском вопросе и возобновить политический диалог между сирийскими властями и оппозицией.

Он отметил, что благодаря тому, что Россия и США возглавили Международную группу поддержки Сирии, "шансы Стаффана де Мистуры несколько возросли, поскольку ему есть на что опереться".

"Надеемся, что в ближайшее время спецпредставитель сможет ее преодолеть и усадит наконец делегации правительства и оппозиции за один переговорный стол", - заявил Чуркин.

Обвинения в применении химоружия Дамаском

Комментируя разговоры о возможной причастности сирийских правительственных сил к химическим атакам, Чуркин заявил, что анализ информации, содержащейся в докладе совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, продолжается, однако "документальная база обвинений в адрес Дамаска вызывает сомнения".

Российский постпред отметил, что более важно то, что доклад подтвердил факты применения террористами химоружия не только в Ираке, но и в Сирии, а также выявил наличие у "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) возможности самостоятельно его производить. "Это не стало для нас откровением, и мы сожалеем, что, несмотря на предпринимавшиеся нами и Китаем усилия, из-за политической ангажированности некоторых наших коллег СБ не сделал то, что мог бы, для купирования угроз и проявлений химтерроризма на Ближнем Востоке", - считает Чуркин.

Украина

На вопрос "Известий" о роли ООН в решении конфликта на Украине Чуркин заявил, что лидирующую роль в урегулировании кризиса на Украине играет ОБСЕ и созданная этой организацией специальная мониторинговая миссия.

"Для того чтобы принять закон об особом статусе Донбасса и об амнистии, предусмотренные минскими договоренностями, что должны сделать в Киеве, ооновская миротворческая операция не нужна. Разговоры о ней украинской стороны - отвлекающий маневр", - считает российский постпред.

Ядерные испытания

По словам Чуркина, Россия находится в процессе обсуждения разработанного США проекта резолюции Совбеза об отказе от испытаний ядерного оружия.

"Предложенный американцами проект резолюции далеко не однозначен. Занимаемся его обсуждением", - сказал Чуркин, подчеркнув, что достижению конкретных решений больше поспособствовала бы ратификация Вашингтоном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой намерены принять около 150 глав государств и правительств, а также более 30 министров иностранных дел, будет проходить в Нью-Йорке с 13 по 26 сентября. Делегацию России на форуме возглавит Сергей Лавров.

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