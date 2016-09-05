Путин во вторник поедет в Самарканд, чтобы "поклониться памяти" Каримова

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 сентября, совершит частную поездку в Самарканд.

"Я завтра обязательно заеду, чтобы поклониться его памяти (Ислама Каримова)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки".

Президент России отметил, что Ислам Каримов много сделал для Узбекистана как независимого государства, сохранил стабильность в стране.

"Каримов очень много сделал для становления Узбекистана как независимого государства. Еще предстоит оценить все, что он сделал для страны. Можно по-разному оценивать разные моменты в новейшей истории Узбекистана, но он сохранил стабильность в стране, поступательное развитие", - сказал Путин.

Путин выразил надежду, что новое руководство Узбекистана сохранит стабильность в стране.

"Новые люди придут, они будут решать, что делать дальше. Я очень надеюсь на то, что им удастся сохранить ту стабильность, о которой я сказал", - сообщил он.

"Для такой страны как Узбекистан это крайне важно, просто необходимо для самосохранения и будущего поступательного развития", - подчеркнул глава российского государства.