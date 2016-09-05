Примирение в Сирии поддержали еще девять населенных пунктов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Соглашения о примирении подписаны за минувшие сутки с представителями девяти населенных пунктов Сирии в провинциях Хомс (пять) и Латакия (четыре).
Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, который также размещен на сайте Минобороны РФ.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 563, - отмечается в документе. - Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама".
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69, отмечается в бюллетене.
Российские военные сообщили также, что жителям населенного пункта Суккара в провинции Хомс доставлено более 2 тонн гуманитарных грузов. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, всего зафиксированы шесть нарушений в провинциях Дамаск (пять) и Латакия (одно). Об этом сообщается в информационном бюллетене.
"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Хауш-Дуара, Дума, Нашабия, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу населенный пункт Раша", - говорится в сообщении.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Как отмечается в бюллетене, группировки запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий в Сирии.
"В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, противотанковых управляемых ракет и танковых орудий обстреляли квартал Хай-эль-Ансари, Хай-эль-Халидия, артиллерийское училище и торговый центр "Кастелло", - сообщается в бюллетене.
Кроме того, террористы обстреляли из минометов ряд населенных пунктов и больницу Ибн-эль-Валид в провинции Дамаск, а также населенный пункт и позиции 44-го полка специального назначения в районе населенного пункта Осман в провинции Деръа. Также в провинции Хама из реактивных систем залпового огня и минометов были обстреляны населенный пункт Махарда и аэродром.