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Примирение в Сирии поддержали еще девять населенных пунктов

Политика
5 сентября, 23:11 дата обновления: 5 сентября, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Пять из них расположены в провинции Хомс, четыре - в провинции Латакия, сообщает бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Соглашения о примирении подписаны за минувшие сутки с представителями девяти населенных пунктов Сирии в провинциях Хомс (пять) и Латакия (четыре).

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Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, который также размещен на сайте Минобороны РФ.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 563, - отмечается в документе. - Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама".

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69, отмечается в бюллетене.

Российские военные сообщили также, что жителям населенного пункта Суккара в провинции Хомс доставлено более 2 тонн гуманитарных грузов. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Нарушения режима прекращения боевых действий

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, всего зафиксированы шесть нарушений в провинциях Дамаск (пять) и Латакия (одно). Об этом сообщается в информационном бюллетене.

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"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Хауш-Дуара, Дума, Нашабия, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу населенный пункт Раша", - говорится в сообщении.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Как отмечается в бюллетене, группировки запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий в Сирии.

"В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, противотанковых управляемых ракет и танковых орудий обстреляли квартал Хай-эль-Ансари, Хай-эль-Халидия, артиллерийское училище и торговый центр "Кастелло", - сообщается в бюллетене.

Кроме того, террористы обстреляли из минометов ряд населенных пунктов и больницу Ибн-эль-Валид в провинции Дамаск, а также населенный пункт и позиции 44-го полка специального назначения в районе населенного пункта Осман в провинции Деръа. Также в провинции Хама из реактивных систем залпового огня и минометов были обстреляны населенный пункт Махарда и аэродром.

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