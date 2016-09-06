МИД РФ: неопровержимых доказательств применения Дамаском химоружия нет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли представить неопровержимых доказательств вины Дамаска в применении химоружия, поэтому требовать применения санкций нет никаких оснований. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в связи с недавно представленным в Совете Безопасности ООН докладом по Сирии, подготовленным Совместным механизмом расследования ООН-ОЗХО.

"Что касается содержащихся в докладе обвинений в адрес сирийских официальных властей, то они не представляются нам достаточно убедительными, - отметил он. - Выводы целиком и полностью основаны на свидетельских показаниях представителей вооруженной сирийской оппозиции или сочувствующих ей лиц. С учетом их политической ангажированности, доверия к таким показаниям у нас немного. Никаких материальных доказательств вины Дамаска во вменяемых ему преступлениях Механизм не представил".