МИД РФ: неопровержимых доказательств применения Дамаском химоружия нет

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли представить неопровержимых доказательств вины Дамаска в применении химоружия, поэтому требовать применения санкций нет никаких оснований. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в связи с недавно представленным в Совете Безопасности ООН докладом по Сирии, подготовленным Совместным механизмом расследования ООН-ОЗХО.
"Что касается содержащихся в докладе обвинений в адрес сирийских официальных властей, то они не представляются нам достаточно убедительными, - отметил он. - Выводы целиком и полностью основаны на свидетельских показаниях представителей вооруженной сирийской оппозиции или сочувствующих ей лиц. С учетом их политической ангажированности, доверия к таким показаниям у нас немного. Никаких материальных доказательств вины Дамаска во вменяемых ему преступлениях Механизм не представил".