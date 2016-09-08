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МИД РФ: высказывания министров Польши об угрозах со стороны РФ "глупы и опасны"

Политика
8 сентября, 13:02 UTC+3
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что есть реальные, а не мнимые угрозы - международный терроризм и наркотрафик, организованная преступность
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Высказывания министров Польши об угрозах со стороны России "глупы и опасны". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о высказываниях главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

"Уже можно цитатник собирать, - сказала она. - Они (такие высказывания - прим. ТАСС) просто глупы и опасны именно потому что глупы".

"На каком-то этапе надо просто перестать комментировать эту несусветную чушь, - полагает Захарова. - Они (такие высказывания - прим. ТАСС) просто глупы и опасны именно потому что глупы".

"Если нечем больше заняться, то будут заявлять о какой- то мнимой угрозе, - подчеркнула дипломат. - Есть реальная угроза - это международный терроризм и наркотрафик, организованная преступность".

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в ходе экономического форума в польской Крынице-Здруй заявил, что одним из основных факторов, которые объединяют страны карпатского региона, является "угроза со стороны России".

Ранее глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Второй мировой войны могло не быть, если бы не Договор о ненападении между Германией и СССР от 1939 года (Пакт Молотова - Риббентропа). Отдавая дань памяти польским солдатам, которые участвовали во Второй мировой, министр утверждал, что "этой войны, этой страшной драмы польского государства и народа, всего мира, не было бы, если бы не российско-немецкий союз, если бы не пакт Молотова - Риббентропа, заговор Гитлера и Сталина".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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Россия Польша
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