Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МО Польши: вторую мировую войну спровоцировал пакт Молотова - Риббентропа

Международная панорама
1 сентября, 15:50 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
"Нет большей угрозы для мира, чем заговор тоталитарных режимов против свободы, демократии, мира", - сказал Антоний Мачеревич
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что Второй мировой войны могло не быть, если бы не Договор о ненападении между Германией и СССР от 1939 года (Пакт Молотова - Риббентропа). Соответствующую точку зрения он высказал, выступая с речью по случаю 77-й годовщины нападения фашистской Германии на Польшу, которое положило начало глобальному конфликту.

Отдавая дань памяти польским солдатам, которые участвовали во Второй мировой, министр утверждал, что "этой войны, этой страшной драмы польского государства и народа, всего мира, не было бы, если бы не российско-немецкий союз, если бы не пакт Молотова - Риббентропа, заговор Гитлера и Сталина". "Нет большей угрозы для мира, чем заговор тоталитарных режимов против свободы, демократии, мира", - сказал он.

СПЕЦПРОЕКТ
Ненужная война
Вторая мировая в цифрах и фактах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Вторая мировая война
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама