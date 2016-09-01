Глава МО Польши: вторую мировую войну спровоцировал пакт Молотова - Риббентропа

ВАРШАВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что Второй мировой войны могло не быть, если бы не Договор о ненападении между Германией и СССР от 1939 года (Пакт Молотова - Риббентропа). Соответствующую точку зрения он высказал, выступая с речью по случаю 77-й годовщины нападения фашистской Германии на Польшу, которое положило начало глобальному конфликту.

Отдавая дань памяти польским солдатам, которые участвовали во Второй мировой, министр утверждал, что "этой войны, этой страшной драмы польского государства и народа, всего мира, не было бы, если бы не российско-немецкий союз, если бы не пакт Молотова - Риббентропа, заговор Гитлера и Сталина". "Нет большей угрозы для мира, чем заговор тоталитарных режимов против свободы, демократии, мира", - сказал он.

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