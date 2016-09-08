Лавров и Керри обсудили взаимодействие по Сирии в телефонной беседе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри продолжили по телефону обсуждение возможностей взаимодействия РФ и США в интересах разгрома действующих в Сирии террористических группировок. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"На основе принципиальных пониманий, достигнутых президентами России и США на их встрече в Ханчжоу 5 сентября, было продолжено обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия в интересах разгрома действующих на сирийской территории террористических группировок, содействия решению гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования конфликта в Сирии", - информировали в российском дипведомстве.