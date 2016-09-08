В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Договоренность России и США по сирийскому урегулированию пока не финализирована, продолжается поиск компромисса по незначительному числу вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Действительно, идет речь о некой договоренности, о неком документе,.. который пока еще не финализирован, потому что оставались некоторые несогласованные вопросы. Работа продолжается", - сказал представитель Кремля, комментируя публикацию The Washington Post о том, что на недавней встрече президентов США и РФ на полях G20 российской стороне были якобы переданы "последние предложения" от Вашингтона.

По словам Пескова, эта публикация "не полностью соответствует действительности". При этом пресс-секретарь Путина подтвердил, что "действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами" и еще более детально обсуждалась главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.

"Безусловно, это все (достижение договоренности по Сирии) может обсуждаться только в формате компромиссов, и как раз для достижения этого компромисса продолжается работа, потому что по незначительному количеству остающихся вопросов пока еще этот компромисс не достигнут", - заключил Песков, не уточнив, о каких конкретно деталях идет речь.

Вопрос о возможности встречи руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США пресс-секретарь президента переадресовал в МИД.