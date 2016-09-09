Лавров: резолюции Совбеза ООН по КНДР должны строго выполняться

Памфилова: самовыдвиженцы часто плохо знают нормы законаПолитика 9 сентября, 11:43
Московское "Динамо" задолжало структурам Бориса Ротенберга €75 млнСпорт 9 сентября, 11:38
Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировойВторая мировая война 9 сентября, 11:34
Иванюженков: будущее Лебзяка во главе сборной окончательно не решеноСпорт 9 сентября, 11:33
Казаки взяли под охрану дом фигуранта дела о стрельбе в ЕкатеринбургеПроисшествия 9 сентября, 11:27
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ростова" по матчу с "Аяксом"Спорт 9 сентября, 11:23
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве СандаковаНовости Урала 9 сентября, 11:14
Объем ж/д перевозок цветмета в порты РФ за 8 месяцев увеличился на 1,3%, до 2,6 млн тоннТранспорт 9 сентября, 11:08
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должностиСпорт 9 сентября, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва серьезно озабочена ядерным испытанием КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы серьезно озабочены проведением испытания. Резолюции Совета Безопасности ООН должны строго выполняться", - указал глава МИД РФ.
КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" Вооруженных сил страны.
По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.
КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.