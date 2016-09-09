Лавров: резолюции Совбеза ООН по КНДР должны строго выполняться

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва серьезно озабочена ядерным испытанием КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы серьезно озабочены проведением испытания. Резолюции Совета Безопасности ООН должны строго выполняться", - указал глава МИД РФ.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" Вооруженных сил страны.

По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.

КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.