В переговорах Лаврова и Керри вновь объявлен перерыв

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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри вновь ушли на перерыв в переговорах, сообщил ТАСС источник в российской делегации.
Это уже вторая пауза за четырехчасовой переговорный раунд.