В переговорах Лаврова и Керри вновь объявлен перерыв

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри вновь ушли на перерыв в переговорах, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Это уже вторая пауза за четырехчасовой переговорный раунд.