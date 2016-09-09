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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль крайне обеспокоен последними ядерными испытаниями в КНДР и осуждает их.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Могу сказать, что, безусловно, это событие вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал он.
"Мы считаем, что подобные действия не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, - сказал Песков. - Более того, ведут к нагнетанию напряженности".
"Мы призываем все стороны к сдержанности, последовательно выступаем за деэскалацию ситуации на полуострове", - сказал он.