Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль крайне обеспокоен последними ядерными испытаниями в КНДР

Политика
9 сентября, 14:50 UTC+3
Подобные действия не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль крайне обеспокоен последними ядерными испытаниями в КНДР и осуждает их.

Смотрите также
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу сказать, что, безусловно, это событие вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал он.

"Мы считаем, что подобные действия не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, - сказал Песков. - Более того, ведут к нагнетанию напряженности".

"Мы призываем все стороны к сдержанности, последовательно выступаем за деэскалацию ситуации на полуострове", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
5
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
6
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
7
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
Темы дня
Реклама