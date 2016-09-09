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Комоедов выступил против сокращения расходов на оборону, но за их оптимизацию

Политика
9 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что Минфин предлагает урезать военные расходы на 6%
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов (КПРФ) выступил против сокращения государственных расходов на оборону, но за их оптимизацию.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что Минфин предлагает урезать военные расходы на 6%.

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"Если такой вопрос действительно обсуждается, то Минфин совершенно не в том направлении смотрит", - сказал Комоедов журналистам, комментируя публикацию. "Как раз здесь сокращать не надо, не в этом направлении надо думать", - убежден он. Политик подчеркнул, что еще не пришло то время, чтобы сокращать расходы на поддержание обороноспособности, и напомнил, что сегодня это одна из самых насущных потребностей страны.

По мнению парламентария, "надо Минфину по сусекам поскрести и обратить внимание на источники поступления финансовых средств и эффективность их распределения". "Ищите у тех, кто распоряжается основными фондами страны - экономическими и природными богатствами", - посоветовал он. "Деньги находятся у олигархов и сырьевых компаний, а не у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вот оттуда их и нужно брать, чтобы латать те дыры, которые образовались в результате политики, которую проводит правительство", - изложил глава комитета Госдумы свое видение ситуации.

Что касается оптимизации расходов на оборону, то "ее провести необходимо, и она может затронуть как закупки и разработки вооружения, так и строительство с социальной сферой", заключил Комоедов.

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Комоедов, Владимир Петрович
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