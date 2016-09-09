Москалькова: работу детского омбудсмена необходимо разделить на несколько направлений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что работу уполномоченного по правам ребенка необходимо разделить на несколько направлений.

"Нужно разделить работу уполномоченного по правам ребенка на несколько направлений. Это системные вопросы, которые нужно понять", - заявила она в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

По словам Москальковой, одним из основных в работе детского омбудсмена должен стать вопрос насилия в семье. "И дети обращаются, и родители сталкиваются с тем, что один из членов семьи ведет себя грубо, но не так грубо, чтобы в отношении него действовало уголовное законодательство. Вместе с тем, у нас сегодня нет закона о насилии в семье", - сказала она, добавив, что также "большой пласт проблем связан с детьми-инвалидами".

Ранее в интервью ТАСС Москалькова назвала удачным назначение главы Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анны Кузнецовой новым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этом посту она сменила Павла Астахова, который сегодня был освобожден от должности детского омбудсмена.