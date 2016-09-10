Эксперт: реализация соглашения РФ и США по Сирии зависит от участия региональных игроков

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Соглашение России и США по Сирии является необходимым, но пока недостаточным условием полноценного возобновления мирного процесса в Сирии - его реализация зависит от поддержки региональных игроков.
Такую точку зрения высказал ТАСС военный и политический экcперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
"Достигнутые Россией и США соглашения - условие необходимое, но недостаточное для того, чтобы перевести ситуацию в Сирии из плоскости боевых действий в плоскость диалога и политического процесса. Потому что помимо России и Соединенных Штатов там есть мощные региональные игроки со своими интересами", - отметил он.
"Без некого принуждения этих игроков, соглашения работать не будут", - пояснил Пухов.
В числе этих стран эксперт назвал Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иран. "Например, в Саудовской Аравии есть центральная власть, а есть влиятельные люди с огромными деньгами, которые ведут самостоятельную политику. Свое представление "о прекрасном" может быть у иранцев и "Хезболлы", кто будет контролировать их? Так что открывать бутылки с шампанским рано", - считает Пухов.
Он добавил, что российская сторона встретит трудности с реализацией соглашений, так как, "учитывая разрушенную социальную ткань сирийского государства, Асад также не способен полностью контролировать всех своих сторонников".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после 14-часовых переговоров со своим коллегой из США Джоном Керри отметил, что стороны достигли пяти соглашений по Сирии, в частности только Россия и Соединенные Штаты будут наносить удары по террористам, а правительственные войска должны будут прекратить свои вылеты. Соглашения вступают в силу с 12 сентября, в этот день в стране должен установиться режим полного перемирия, чтобы противники и сторонники правящего режима сели за стол переговоров. Российский министр признал, что стопроцентной гарантии реализации новых соглашений по Сирии никто дать не может.