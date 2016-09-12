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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Дочь первого президента России Татьяна Юмашева не планирует участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Президентского центра Б.Н Ельцина.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил в понедельник РБК, что намерен искать конкурентов для президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года. По его словам, для этого проекта открывается специальный сайт. В числе кандидатов была названа Татьяна Юмашева.
"В планы Татьяны Юмашевой не входит участие в президентских выборах 2018 года. Как она неоднократно заявляла, у нее никогда не было политических амбиций, она и в будущем не намерена заниматься политической деятельностью. Работа по развитию "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, которой Татьяна Юмашева занимается последние несколько лет, требует от нее много времени и сил", - говорится в сообщении центра.