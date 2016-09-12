Боевики препятствуют выходу населения из зоны боев в Алеппо

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Боевики в Алеппо по-прежнему препятствуют выходу мирных жителей из города, но есть надежда, что ситуация изменится со вступлением в силу российско-американских договоренностей. Об этом заявил представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Алеппо подполковник Сергей Копытцин.

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"Поток мирных жителей немногочислен, так как боевики продолжают препятствовать выходу населения из зоны боевых действий, используя женщин и детей в качестве "живого щита". Ни днем, ни ночью не прекращаются обстрелы жилых кварталов", - сказал он в ходе видеоконференции в министерстве обороны РФ.

По его словам, после достижения российско-американких договоренностей появилась надежда, что американская сторона все-таки заставит подконтрольные ей силы оппозиции вывести вооруженные формирования из восточной части города Алеппо, что позволит возобновить выход мирного населения в безопасные районы.

"Наша задача - обеспечить безопасность мирных жителей, покидающих восточные кварталы Алеппо и контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий", - подчеркнул Копытцин.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать сегодня с 00:00 мск.