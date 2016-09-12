Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики препятствуют выходу населения из зоны боев в Алеппо

Политика
12 сентября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
По данным российского центра по примирению враждующих сторон в Алеппо, исламисты используют женщин и детей в качестве "живого щита"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Боевики в Алеппо по-прежнему препятствуют выходу мирных жителей из города, но есть надежда, что ситуация изменится со вступлением в силу российско-американских договоренностей. Об этом заявил представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Алеппо подполковник Сергей Копытцин.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Поток мирных жителей немногочислен, так как боевики продолжают препятствовать выходу населения из зоны боевых действий, используя женщин и детей в качестве "живого щита". Ни днем, ни ночью не прекращаются обстрелы жилых кварталов", - сказал он в ходе видеоконференции в министерстве обороны РФ.

По его словам, после достижения российско-американких договоренностей появилась надежда, что американская сторона все-таки заставит подконтрольные ей силы оппозиции вывести вооруженные формирования из восточной части города Алеппо, что позволит возобновить выход мирного населения в безопасные районы.

"Наша задача - обеспечить безопасность мирных жителей, покидающих восточные кварталы Алеппо и контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий", - подчеркнул Копытцин.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать сегодня с 00:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама