Патрушев: партнерство РФ и КНР важно для поддержания справедливого миропорядка

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Высокий уровень сотрудничества России и КНР важен для поддержания справедливого и сбалансированного мирового порядка. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по вопросам стратегической безопасности.

"Удалось выйти на беспрецедентно высокий уровень взаимодействия России и Китая по всем направлениям. Это важно не только для развития наших стран, но и для поддержания справедливого, сбалансированного миропорядка, основанного на соблюдении международного права и территориальной целостности суверенных государств", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Представители РФ и КНР обсудили проблемы глобальной и региональной безопасности, в том числе положение дел в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. "Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в контексте последних событий на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, военной и военно-технической сферах.

С российской стороны в консультациях приняли участие представители МИД, Минобороны, ФСБ, ФСВТС, госкорпорации "Росатом", сотрудники аппарата Совбеза РФ и посольства России в Пекине. С китайской стороны на встрече председательствовал член Госсовета КНР Ян Цзечи.