Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, вероятно, вскоре покинет ведомство. Об этом пока не объявлено, но информацию подтвердил источник, близкий к следственным органам. Маркин занимает эту должность с осени 2007 года. Чем он запомнился, кроме ярких комментариев журналистам, — в материале ТАСС.

Песни, книги и кино

В ноябре 2014 года в прокат вышел фильм "День дурака", созданный по мотивам пьесы Николая Гоголя "Ревизор". В нем Маркин сыграл самого себя.

Маркин пишет колонки для нескольких изданий, а в этом году у него вышла книга.

В феврале 2015 года он принял участие в ток-шоу "Кто хочет стать миллионером?", а выигранные 400 тыс. рублей отдал дому-интернату №1 для престарелых и инвалидов в поселке Каштак в пригороде Челябинска.

В этом же шоу Маркин вместе со Стасом Пьехой исполнил песню "Родина". А позже он соло спел песню о любви к России "Сторонка".

Родина Мать Зовет

"Шерше ля фам". Самые яркие цитаты

7 сентября этого года Маркин представил на Международной московской книжной выставке-ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета". В ней описаны расследования пяти громких уголовных дел, в том числе убийства Анны Политковской. Журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о деле Политковской. Тот грубо ответил ей в своем Twitter , но позже извинился , отметив, что обидел Прусенкову "как женщину и журналиста несвойственным грубым высказыванием".

Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка?

По мнению Маркина, главные мотивы всех преступлений — любовь или деньги.

8 июня этого года Маркин жестко прокомментировал резонансные дела о лихачестве на дорогах (в частности, инцидент в Москве с сыном вице-президента "Лукойла"). "Мажоры резвые и дерзкие между собой, пока дело не касается их уголовной ответственности. Как только отделаться штрафом или взяткой станет невозможно, они притихнут", — сказал он.

Маркин сравнивал русофобию в СМИ с информационной инфекцией. "Откуда берется эта самая русофобия? Да все оттуда же — из зависти. Только завидуют не материальному благополучию, а душевным качествам — доброте, справедливости, готовности прийти на помощь, поделиться последним, не дрогнуть при любых обстоятельствах", — написал он в декабре 2015 года.