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Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, вероятно, вскоре покинет ведомство. Об этом пока не объявлено, но информацию подтвердил источник, близкий к следственным органам. Маркин занимает эту должность с осени 2007 года. Чем он запомнился, кроме ярких комментариев журналистам, — в материале ТАСС.
Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка?
Русофобия — это как СПИД, болезнь неизлечимая и смертельная. Можно только какое-то время протянуть на анальгетиках и стимуляторах военного психоза, а итог всегда один — саморазрушение и позорная погибель