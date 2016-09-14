Минобороны РФ: перемирие в Сирии за сутки нарушалось вооруженными формированиями 42 раза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки нарушался вооруженными формированиями 42 раза - в провинциях Алеппо (20), Хама (8), Дамаск (5), Хомс (4), Латакия (3) и Деръа 2 раза. Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, размещенном на сайте Минобороны РФ.

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"В провинции Алеппо террористы из минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляли населенные пункты Шкейф, Брайдж эр-Рих, Эль-Хадер, Шурфа и позиции подразделений Вооруженных сил Сирии в районе Захрат-абу-Зулам", - информирует бюллетень.

В городе Алеппо дважды подверглись обстрелам квартал Рамуси, позиции правительственных войск в районе торгового центра "Кастелло", трижды с использованием минометов - квартал Хай-эль-Ансари. Обстреляны также позиции сирийской армии в районе цементного завода и училища вооружения. Наиболее тяжелые последствия вызвал обстрел квартала Хай-эль-Ансари, в ходе которого погибли три мирных жителя, семь человек получили ранения.

В провинции Хама боевики из реактивных систем и минометов обстреляли населенные пункты Махарда, Маан, Хабит, Каукаб, Ачан, Мардес и дважды - блок-пост правительственных войск в районе урочища Ард-Каукаб. Незаконными вооруженными формированиями велся огонь из минометов по населенному пункту Тайр-Маала, позициям правительственных сил в районе Теснин и урочищу Эль-Ваар в провинции Хомс.

Обстрелам также подверглись в провинции Дамаск населенные пункты Бахария, Хауш-Насри, Хараста, фермы Хан-эш-Ших, в провинции Латакия - Шир-Адаба, Раша и район отметки 409.5, в провинции Деръа - населенные пункты Хирбат эль-Газала и Осман.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинциях Латакия (2) и Хомс (2). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 616", - говорится в бюллетене.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет эш-Ших в провинции Дамаск. С руководством силовых структур и властями Сирии согласовываются дата и место эвакуации лиц, пожелавших покинуть данный населенный пункт.

Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий были также продолжены с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Учитывая важность безусловной реализации достигнутых 9 сентября 2016 г. договоренностей, российская сторона выступила за продление еще на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

Начальник российского Центра примирения провел переговоры с руководителем аналитической военно-политической группы США в Аммане о необходимости продления перемирия и активизации американской стороной работы с так называемой умеренной оппозицией.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.