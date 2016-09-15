Чуркин: США и НАТО несут ответственность за ситуацию с безопасностью в Афганистане

ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. США и их союзники по НАТО несут основную ответственность за развитие ситуации в сфере безопасности в Афганистане, которая на данный момент не внушает оптимизма. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на дебатах в Совете Безопасности по афганскому урегулированию.

По словам дипломата, "обстановка в Афганистане, несмотря на все предпринимаемые усилия, не вызывает оптимизма". Он обратил внимание на то, что "боевые действия в различных частях страны активизировались", а ликвидация лидера движения "Талибан" (запрещена в РФ) Муллы Мансура "привела к усилению в движении влияния непримиримых радикалов, прежде всего "Сети Хаккани", что лишь обостряет положение".

Особую тревогу, подчеркнул постпред РФ, вызывает рост влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также ее "стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции, преимущественно на севере страны". "Если этот процесс не сдерживать, то в следующем году мы можем столкнуться с еще более грозной силой", - предупредил дипломат.

"Полагаем, что основная ответственность за текущее развитие ситуации в сфере безопасности и подготовку афганских силовиков лежит на Соединенных Штатах и их союзниках по НАТО, которые к настоящему времени не достигли заявленных целей. Также остались нерешенными и многие задачи, стоявшие перед канувшими в лету Международными силами содействия безопасности", - отметил Чуркин.

По его словам, в Москве надеются, что сохранение в Афганистане 8,4 тыс. американских военнослужащих вместо планировавшихся ранее 5,5 тыс., а также "достигнутые на варшавском саммите НАТО договоренности смогут привести к положительным изменениям в сфере безопасности". "Залогом устойчивой ситуации считаем подготовленные и укомплектованные афганские национальные силы безопасности, которые должны самостоятельно обеспечивать закон и порядок в своей стране", - указал постпред РФ.

Он подчеркнул, что усилия по содействию Афганистану "следует продвигать преимущественно с использованием зарекомендовавших себя структур, прежде всего Шанхайской организации сотрудничества". Как напомнил Чуркин, Афганистан является наблюдателем в ШОС с 2012 года, а в 2015 году на саммите в Уфе подал официальную заявку на получение статуса члена организации. "Для придания динамики этому процессу полагали бы целесообразным на данном этапе восстановление механизма контактной группы "ШOC- Афганистан". Хороший потенциал в усилении контртеррористического и антинаркотического взаимодействия заложен и в сотрудничестве Афганистана с Организацией договора коллективной безопасности", - добавил дипломат.