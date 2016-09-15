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Ушаков: вопрос о выходе Украины из СНГ в ближайшее время рассматриваться не будет

Политика
15 сентября, 16:11 UTC+3
Помощник президента РФ в то же время отметил, что продолжение членства Украины в Содружестве в перспективе важно для самой страны
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вопрос о выходе Украины из СНГ в ближайшее время рассматриваться не будет. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как вы помните, Грузия вышла в свое время, это было официальное заявление, оно рассматривалось, и Грузия таким образом вышла. Здесь (речь идет о возможном выходе из СНГ - прим. редакции) такая процедура не проходила, и я знаю, что в ближайшее время этот вопрос не рассматривается", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном выходе Украины из СНГ.

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В то же время помощник президента отметил, что продолжение членства Украины в Содружестве в перспективе важно для самой страны.

"Мне кажется, это для самой Украины, прежде всего, важно с учетом перспективы", - сказал он, отвечая на вопрос, целесообразно ли, по мнению российской стороны, продолжение членства Украины в СНГ.

Ушаков добавил, что Украина после переворота 2014 года фактически не принимает участие в деятельности СНГ, а также не платит взносы. Кроме того, он рассказал, что на предстоящем саммите стран СНГ в Бишкеке 16-17 сентября Украина будет представлена чрезвычайным и полномочным послом в Киргизии Николаем Дорошенко, который не будет принимать участие во встрече лидеров делегаций стран СНГ в узком составе.

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