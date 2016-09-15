Ушаков: РФ удовлетворена реализацией договоренностей с США по Сирии

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. РФ удовлетворена ходом реализации договоренностей с США по Сирии, несмотря на ряд провокаций. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ход выполнения сентябрьских договоренностей США и России по Сирии.
"В целом мы пока удовлетворены тем, как идет, несмотря на ряд провокаций. Тем не менее, договоренности пока реализуются", - сказал он.
48-часовой режим перемирия вступил в силу на всей территории Сирии в 19:00 мск 12 сентября в соответствии с договоренностями, которых достигли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 10 сентября в Женеве. Главы внешнеполитических ведомств также согласовали создание специального российско-американского центра для размежевания оппозиции и террористических группировок, координацию ударов ВКС РФ и ВВС США по экстремистам и обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.
В Минобороны РФ накануне заявили, что российская сторона выступила за продление еще на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.