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Военачальники РФ и Турции обсудили меры по поддержанию режима прекращения огня в Сирии

Политика
15 сентября, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Проведенные переговоры позволили сблизить оценки сторон по текущей обстановке в САР
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Хулуси Акара завершили переговоры в Анкаре.

"В ходе диалога состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Проведенные переговоры позволили сблизить оценки сторон по текущей обстановке в Сирии и перечню необходимых мер для поддержания режима прекращения боевых действий", - сообщили в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Начальники генеральных штабов "подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств двух стран", добавили в министерстве.

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Кризис в Сирии
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