Военачальники РФ и Турции обсудили меры по поддержанию режима прекращения огня в Сирии

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Хулуси Акара завершили переговоры в Анкаре.
"В ходе диалога состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Проведенные переговоры позволили сблизить оценки сторон по текущей обстановке в Сирии и перечню необходимых мер для поддержания режима прекращения боевых действий", - сообщили в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Начальники генеральных штабов "подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств двух стран", добавили в министерстве.