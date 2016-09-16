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Канцелярия посольства РФ в Приштине не располагает данными о задержанных журналистах

Политика
16 сентября, 10:31 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
В четверг в самопровозглашенной республике Косово были задержаны российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоу
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БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Канцелярия посольства РФ в Приштине пока не получила официального ответа от косовской стороны о задержанных там журналистах. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС российские дипломаты.

"У нас пока нет официальной информации от косовской стороны. Ожидаем ответа местной полиции", - отметили в канцелярии.

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В четверг в самопровозглашенной республике Косово были задержаны российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоус. Сазонова является гражданкой РФ, Белоус - Украины.

Как рассказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС Звонко Михайлович - этнический серб, проживающий в Косово, который возил журналистов по самопровозглашенной республике, они проводили съемки и брали интервью у местных жителей. "В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, репортеры ехали в полицейской машине, а ему было сказано следовать за ними на своей. В Приштине Михайловичу вернули паспорт, а журналистов отвезли в одно из отделений полиции, проинформировав водителя о том, что собираются их депортировать до административного перехода с Сербией. Однако когда именно это произойдет, не уточнили, рассказал он. Михайлович добавил, что телефоны репортеров отключены, связаться с ними нет возможности.

Белоус сотрудничал с белградским Медиацентром имени Ногина и Куринного "Руски Експрес", а Сазонова является главным редактором портала NewsFront в Сербии.

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