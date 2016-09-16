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Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений

Политика
16 сентября, 17:31 UTC+3 БИШКЕК 16, сентября. /ТАСС
При этом Содружество в период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль, считает российский президент
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ТАСС/Ruptly

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений в организацию его работы.

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Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. Видеотрансляция

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в ответ на попытку посла Украины внести изменения в утверждаемые документы.

"Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", - сказал Путин.

Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко в ходе заседания высказал ряд замечаний. "От имени Украины есть два замечания по повестке дня, в частности пункт 3 о передаче председательствования РФ, - сказал он. - Учитывая то, что российская делегация нарушила нормы международного права и аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования". Он пообещал приложить соответствующее заявление по этому пункту.

"Положительная роль СНГ"

В период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль после распада СССР и помогло странам постсоветского пространства сохранить тесные дружественные связи, несмотря на ряд проблем, считает президент.

Путин отметил, что Россия поддерживает проект заявления в связи с 25-летием СНГ.

"Считаем, что документ получился сбалансированным и содержательным. В нем дана объективная оценка исторической роли Содружества. СНГ в период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль после распада Советского Союза. Это помогло нашим народам сохранить тесные дружественные связи, несмотря на известные проблемы. Положительная роль СНГ очевидна", - заявил президент.

Он добавил, что добрососедские отношения между новыми суверенными государствами в рамках СНГ строятся "на принципах доверия, равноправия, учета интересов друг друга, несмотря на сбои, в том числе трагического характера".

По словам Путина, в документе выражено общее стремление стран Содружества к укреплению СНГ, реализации его интеграционного потенциала, углублению многопланового партнерства между всеми странами-участницами. "Убежден, что принятие такого ориентированного в будущее заявления придаст дополнительные политический импульс проводимой в рамках СНГ работе по расширению торгового, инвестиционного сотрудничества", - указал Путин.

РФ предлагает провести следующее заседание СНГ в Москве

Москва предложила провести следующее заседание Совета глав государств СНГ в Москве 11 октября 2017 года, заявил российский президент.

"Хотел напомнить о нашем предложении провести очередное заседание Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Москве", - сказал Путин.

Он добавил, что одним из приоритетов деятельности России в качестве председателя в СНГ в 2017 году станет совершенствование работы Организации.

 
 
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