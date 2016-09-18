Памфилова: ОБСЕ помогла провести голосование для россиян на Украине

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Поддержка ОБСЕ помогла находящимся на Украине россиянам проголосовать на выборах в Госдуму, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Ситуация была бы еще хуже, если бы нам не оказала помощь и поддержку ОБСЕ. Я за это их благодарю. Я не хочу сказать, что все хорошо, но было бы хуже", - сказала она в Центризбиркоме.
По данным посольства РФ, на территории российских дипучреждений на Украине смогли проголосовать более 350 граждан РФ. В Киеве российские граждане для участия в выборах были вынуждены прорываться в здание дипмиссии сквозь кордон представителей националистической организации "Свобода". Несколько человек были избиты, однако позднее полиция начала пересекать беспорядки, оттесняя националистов и пуская избирателей внутрь.
Наблюдатели миссии ОБСЕ назвали блокирование националистами посольства РФ нарушением.
В преддверии выборов Киев заявил о невозможности проведения выборов на территории российских дипредставительств, поставив под вопрос волеизъявление порядка 80 тысяч российских избирателей, которые находятся на Украине. Условием для проведения голосования Киев обозначил отказ от проведения выборов в Крыму и Севастополе и исключение из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями в региональных группах, которые охватывают Крым и Севастополь. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования, выдвинутые Украиной.