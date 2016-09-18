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Полиция отпустила задержанных во время столкновений возле посольства РФ в Киеве

Международная панорама
18 сентября, 17:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, сентября. /ТАСС
Полицейские также отпустили радикалов, задержанных в Одессе на аналогичной акции у консульства РФ
Материал из 1 страницы
© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранители отпустили представителей националистической организации "Свобода", задержанных во время столкновений возле посольства РФ в Киеве. Об этом сообщил замначальника патрульной полиции Киева Олег Чувилкин.

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"В отношении троих задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях, после этого их отпустили", - сказал Чувилкин журналистам.

Ранее трое человек заблокировали вход на территорию посольства РФ, где проходит голосование на выборах в Госдуму, и не пускали избирателей. Правоохранители попытались разблокировать вход в здание, в результате чего возникла потасовка. Среди задержанных - депутат Киевсовета от партии "Свобода" Владимир Назаренко.

Полиция также отпустила радикалов, задержанных в Одессе на аналогичной акции у консульства РФ.

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