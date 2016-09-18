СМИ: у посольства РФ в Киеве начались беспорядки

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. У посольства России в Киеве начались беспорядки. Группа радикально настроенных молодых людей предприняла попытку заблокировать вход в посольство.

Как сообщает телеканал "112 Украина", несколько человек попытались заблокировать проход в здание, а затем начали ломать ограду. С ними вступили в схватку правоохранительные органы. Один из них нападавших был задержан.

Полиция оцепила здание и не дает митингующим попасть на территорию посольства.