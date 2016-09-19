Лавров намерен встретиться с Пан Ги Муном "на полях" ГА ООН

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российскую делегацию на сессии Генассамблеи (ГА) ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Рабочая программа министра "на полях" сессии ГА ООН в Нью-Йорке включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч, сообщили в МИД РФ.

"Министр примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный "квартет" посредников по ближневосточному урегулированию и другие, а также в организуемых "на полях" ГА тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам. Запланирована беседа с генсеком ООН Пан Ги Муном", - отметили в министерстве.

"Предстоящая сессия ГА ООН призвана подтвердить центральную роль и лидерство организации в мировой политике. ООН остается структурой, которой нет равных по представительности и универсальности, уникальной площадкой для равноправного диалога, направленного на поиск и выработку компромиссов при учете разных мнений и точек зрения на основе фундаментальных целей и принципов ее Устава. Попытки расшатать авторитет и легитимность ООН считаем крайне опасными, способными привести к обрушению всей архитектуры международных отношений", - подчеркнули в МИД РФ.

"В условиях обострения положения в мире, распространения терроризма стремимся к объединению усилий международного сообщества для решения новых проблем на основе международного права. Ключевой задачей ООН видим обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. Последовательно выступаем за полицентричное мироустройство и достижение равной неделимой безопасности для всех стран, при безусловном уважении суверенитета и прав народов на самостоятельный выбор пути", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия будет отстаивать "соблюдение принципов верховенства международного права и Устава ООН и уставных прерогатив ее Совета Безопасности, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

О реформировании Совбеза ООН

Прерогативы нынешних постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая право вето, ревизии не подлежат. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ в связи с участием Сергея Лаврова в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Реформирование ООН, указывается в документе, "должно быть нацелено на ее адаптацию к современным реалиям при сохранении межправительственной природы Организации и безусловном соблюдении заложенного в Уставе принципа разделения полномочий между ее главными органами".

"Целью же реформы Совета Безопасности ООН должно стать придание ему более представительного характера без ущерба для его эффективности и оперативности", - отметили в дипведомстве.

Россия выступает также "за развитие и совершенствование взаимодействия ООН с региональными и субрегиональными механизмами на базе Главы VIII Устава ООН, в т. ч. с ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, что найдет отражение, в том числе, в планируемом принятии на предстоящей сессии резолюций по сотрудничеству с рядом из них", подчеркивается в комментарии.

Россия на ГА ООН

Россия намерена вновь внести на рассмотрение ГА ООН проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, сообщили в МИД.

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"В соответствии с национальными интересами будем твердо выступать в ООН за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. В русле этих усилий и в рамках борьбы с любыми формами и проявлениями расизма, дискриминации и ксенофобии Россия вновь внесет проект резолюции Генассамблеи "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - отметили в ведомстве.

Как напомнили в МИД, документ "традиционно пользуется поддержкой внушительного большинства государств - членов ООН".

"Однако не всем хватает политической воли выступить против прославления в некоторых странах нацистов и их приспешников", - обратили внимание в министерстве.

"Особую важность данное решение будет иметь в этом году 70-летия приговора Нюрнбергского трибунала, подтвердившего человеконенавистническую сущность нацизма", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, что 71-я сессия ГА ООН открылась в Нью-Йорке 13 сентября. Сергей Лавров выступит в пятницу в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи. В целом, в рамках международного форума государства-члены ООН обсудят широкий спектр наиболее актуальных проблем глобального и регионального измерения. ГА ООН по инициативе РФ ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расовой дискриминации и ксенофобии. В декабре 2015 года этот документ поддержали 133 государства и четыре проголосовали против: Канада, Палау, США и Украина. Еще 49 стран, в том числе члены Евросоюза, воздержались.