МИД: нарушения перемирия в Сирии ставят под угрозу договоренности РФ и США

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что многочисленные провокации со стороны оппозиции и нарушения режима прекращения огня в Сирии ставят под угрозу срыва российско-американские договоренности.

К такому мнению пришли по итогам переговоров спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

"Была подчеркнута настоятельная необходимость соблюдения режима прекращения боевых действий (РПБД) со стороны оппозиционных вооруженных формирований, допускающих многочисленные провокации и нарушения перемирия, что ставит под угрозу срыва реализацию РПБД и российско-американских договоренностей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, в ходе встречи замглавы МИД РФ и посол в Сирии обсудили военную и политическую обстановку с Сирии."В ходе обстоятельной беседы обсуждалось развитие военно- политической обстановки в Сирии и вокруг нее с акцентом на ход выполнения российско-американских договоренностей от 9 сентября о снижении уровня насилия в этой стране и консолидации усилий для противостояния террористической угрозе и ее последующего устранения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, российская сторона призвала к скорейшему созыву межсирийских переговоров. "С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность Москвы принципам урегулирования сирийского кризиса через скорейший запуск переговорного процесса между делегациями правительства САР и сирийской оппозиции без предварительных условий на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии", - отметили в МИД.

Встреча состоялась по сирийской инициативе.