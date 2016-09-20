Ростуризм обсудит с индийскими туроператорами вопросы увеличения въездного турпотока в РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возможности увеличения въездного потока туристов из Индии в Россию представители туриндустрии двух стран обсудят 23 сентября 2016 года на встрече с заместителем руководителя Ростуризма Сергеем Корнеевым, курирующим проект Visit Russia. Об этом сообщает во творник пресс-служба ведомства.

По сообщению Ростуризма, во встрече примут участие представители Visit Russia, российских туроператоров и отельеров. Индийская делегация в составе 25 человек включает представителей крупных туроператоров выездного туризма из разных регионов страны: Дели, Гуджарат, Махараштра, Химачал Прадеш, Карнатака, Тамил Наду, Харияна, Уттар Прадеш. "В ходе встречи будет представлен туристский потенциал регионов и обсуждены вопросы увеличения потока индийских туристов в Россию", - отметили в пресс-службе Ростуризма.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, "Индия представляется очень перспективным источником въездного туристического потока для России". "Последние годы туристский рынок в этой стране, как и в других государствах Азии, растет ускоренными темпами: турпоток уже составляет порядка 20 млн человек в год и в обозримой перспективе может вырасти в разы", - сказал он.

При этом, как отметил руководитель ведомства, сейчас задача состоит в том, чтобы привлечь путешественников из Индии в Россию и добиться не меньшей популярности среди индийских туристов, чем Великобритания или Франция. "Одним из перспективных путей решения этой задачи представляется реализация механизма групповых безвизовых туристических поездок между нашими странами по аналогии с тем, который уже действует между Россией и Китаем", - подчеркнул Сафонов.

В свою очередь замглавы Ростуризма Сергей Корнеев также считает, что "при развитии туристического обмена с Индией очень важно использовать позитивный опыт российско-китайского сотрудничества". "Благодаря активному продвижению нашей страны на туристическом рынке КНР и возможностям групповых безвизовых туров только с января по август 2016 года количество гостей из КНР в нашей стране увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Применение аналогичного сценария в случае Индии может также дать существенный импульс росту въездного туризма в России", - уверен он.

Индийская делегация посетит Россию в рамках информационного тура Visit Russia по маршруту Москва - Симферополь - Санкт-Петербург, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2016 года.