Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм обсудит с индийскими туроператорами вопросы увеличения въездного турпотока в РФ

Политика
20 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Индийская делегация посетит Россию в рамках информационного тура Visit Russia по маршруту Москва - Симферополь - Санкт-Петербург, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2016 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возможности увеличения въездного потока туристов из Индии в Россию представители туриндустрии двух стран обсудят 23 сентября 2016 года на встрече с заместителем руководителя Ростуризма Сергеем Корнеевым, курирующим проект Visit Russia. Об этом сообщает во творник пресс-служба ведомства.

Смотрите также
Ростуризм: безвизовый туробмен с Индией и Ираном может быть введен "в ближайшем будущем"

По сообщению Ростуризма, во встрече примут участие представители Visit Russia, российских туроператоров и отельеров. Индийская делегация в составе 25 человек включает представителей крупных туроператоров выездного туризма из разных регионов страны: Дели, Гуджарат, Махараштра, Химачал Прадеш, Карнатака, Тамил Наду, Харияна, Уттар Прадеш. "В ходе встречи будет представлен туристский потенциал регионов и обсуждены вопросы увеличения потока индийских туристов в Россию", - отметили в пресс-службе Ростуризма.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, "Индия представляется очень перспективным источником въездного туристического потока для России". "Последние годы туристский рынок в этой стране, как и в других государствах Азии, растет ускоренными темпами: турпоток уже составляет порядка 20 млн человек в год и в обозримой перспективе может вырасти в разы", - сказал он.

При этом, как отметил руководитель ведомства, сейчас задача состоит в том, чтобы привлечь путешественников из Индии в Россию и добиться не меньшей популярности среди индийских туристов, чем Великобритания или Франция. "Одним из перспективных путей решения этой задачи представляется реализация механизма групповых безвизовых туристических поездок между нашими странами по аналогии с тем, который уже действует между Россией и Китаем", - подчеркнул Сафонов.

В свою очередь замглавы Ростуризма Сергей Корнеев также считает, что "при развитии туристического обмена с Индией очень важно использовать позитивный опыт российско-китайского сотрудничества". "Благодаря активному продвижению нашей страны на туристическом рынке КНР и возможностям групповых безвизовых туров только с января по август 2016 года количество гостей из КНР в нашей стране увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Применение аналогичного сценария в случае Индии может также дать существенный импульс росту въездного туризма в России", - уверен он.

Индийская делегация посетит Россию в рамках информационного тура Visit Russia по маршруту Москва - Симферополь - Санкт-Петербург, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов
4
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
7
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
Темы дня
Реклама