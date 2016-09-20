МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии в количестве 2,1 тыс. человек.

Об этом говорится в соответствующем указе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в количестве 2100 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе военнослужащих в количестве 1615 человек, сотрудников - 404 человека, федеральных государственных гражданских служащих - 81 человек", - говорится в указе, который вступит в силу с 1 октября этого года.

Сокращение штатной численности МВД

Ранее сообщалось, что глава государства сократил предельную штатную численность МВД РФ на 15%, а центральный аппарат ведомства на 10%, также упразднил одну из должностей заместителей министра - теперь их стало 6. Ранее одним из заместителей министра внутренних дел РФ был главком Внутренних войск МВД, которые переведены из структуры МВД в Росгвардию.