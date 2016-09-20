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Лавров отправился в штаб-квартиру ООН пешком

Политика
20 сентября, 18:32 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Мария Глушкова
Центр города был перекрыт из-за приезда президента США Барака Обамы
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© Артем Коротаев/ТАСС

ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Мария Глушкова/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал терять времени в пробке и после заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС) отправился в штаб-квартиру ООН пешком. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Манхэттен перекрыли под Обаму, - сообщила она. - Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком".

Чуть больше часа назад глава МИД РФ принял участие во встрече МГПС, которая проходила в отеле Lotte New York Palace, расположенном в нескольких кварталах от штаб- квартиры ООН. Это примерно 15 минут ходьбы.

Ранее российские журналисты встретили на Манхэттене и главу МИД Австрии Себастьяна Курца, который тоже решил добраться на Генассамблею демократичным путем, без кортежа. Он тепло поприветствовал российскую прессу, сделал несколько селфи и пожелал всем удачного дня.

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