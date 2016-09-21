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Клинцевич: Эрдоган вряд ли пойдет дальше слов о поддержке претензий Украины на Крым

Политика
21 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, Анкара не станет рисковать налаживающимися отношениями с Москвой
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли пойдет дальше протокольных слов о поддержке претензий Украины на Крым, поскольку не захочет рисковать налаживающимися отношениями с Россией. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Ранее в среду пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке указал на неизменность поддержки Киева в вопросе принадлежности Крыма. Пресс-служба также подчеркнула, что "возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции".

"Конечно, дальше протокольных слов о поддержке Украины Реджеп Эрдоган вряд ли пойдет. Он прекрасно понимает, чем в таком случае рискует - российско-турецкие отношения только-только начали налаживаться", - считает Клинцевич.

"Но слова - это далеко не всегда пустой звук. Мы получили еще одно подтверждение: наша "дружба" с Турцией имеет определенные пределы и достаточно условна", - добавил сенатор и выразил уверенность, что на заявление Эрдогана "уже обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве, сделав соответствующие выводы".

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Турция Украина
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