Чуркин: Керри в своем выступлении извратил заявления РФ об инциденте с конвоем в Сирии

ОН, 21 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри извратил российские заявления об инциденте с гуманитарным конвоем под Алеппо в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Я был разочарован некоторыми вещами. Например, я разочарован тем, что госсекретарь Керри решил извратить некоторые из заявлений, которые были сделаны в Москве по поводу этого трагического инцидента с гуманитарным конвоем", - сказал он.

"Я думаю, что, к сожалению, он решил извратить некоторые вещи, которые были сказаны, которые должны были означать, что мы выступаем за тщательное расследование и выкладываем всю информацию, которая у нас есть, на стол. Это несправедливо", - отметил Чуркин.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку на уровне глав делегаций, участвующих в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Керри заявил, что представленные российской стороной данные об атаке на гуманитарный конвой под Алеппо 19 сентября якобы противоречат друг другу.

Атака на конвой

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца был атакован в районе Алеппо 19 сентября. Сообщалось, что в результате погибли порядка 20 человек.

Представитель американской администрации заявлял, что конвой подвергся авиаудару, причем силы международной коалиции во главе с США к нападению непричастны. В Москве и Дамаске сообщили, что российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою. При этом в Минобороны РФ заявили, что не видят признаков "попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов", а позднее сообщили, что вместе с конвоем боевики перебрасывали "пикап с прицепленным минометом большого калибра".

Кроме того, представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе атаки на конвой вечером 19 сентября находился беспилотник типа Predator.

"Вечером 19 сентября именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3,6 тысячи метров и двигаясь со скоростью около 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инджирлик. По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки, как беспилотный летательный аппарат типа Predator", - заявил Конашенков. По его словам, данный аппарат "зашел в район населенного пункта Урум-эль-Кубра, где находилась автоколонна, за несколько минут до ее возгорания". "И ушел спустя около 30 минут", - отметил генерал.