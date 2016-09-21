Гатилов: Шансов на принятие резолюции по САР по следам договоренностей РФ и США пока нет

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Шансы на принятие резолюции по Сирии по следам договоренностей РФ и США пока не вырисовываются. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"С учетом того, что США не дают согласия на распространение документов, вопрос о принятии резолюции естественным образом отпадает", - подчеркнул дипломат.

Россия и США согласовали пакет из пяти договоренностей по возобновлению режима прекращения боевых действий в Сирии 9 сентября. Соглашения не были опубликованы, но Россия выступила за предание их гласности. Соединенные Штаты выступили против подобного шага, объясняя свою позицию соображениями безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже неоднократно указывал, что Россия против тайной дипломатии. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что публикация соглашений позволит избежать спекуляций относительно их содержания. Что касается отсылок к соображениям безопасности, то Захарова не исключала, что в данном случае речь может идти о безопасности оппозиционных группировок, которые находятся под покровительством США и которые, по мнению Вашингтона, еще нельзя назвать террористическими.