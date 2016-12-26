ВЦИОМ: большинство россиян назвали Путина политиком года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (64%) назвали президента РФ Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу (8%), Дмитрий Медведев (7%) и др. В рейтинге российской элиты первое место также у президента РФ (77%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным социологов, лидером рейтинга спортсменов в уходящем году стала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ее имя назвали 8% респондентов. Биатлонист Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в 2016-м опустился на второе место (5%).

В рейтинге актеров 2016 года лидерами, по данным ВЦИОМ, стали Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%). "Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%). Писателя года россиянам по- прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные - по 1% или менее", - уточняется в материалах исследования.

Согласно данным ВЦИОМ, самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу "Пусть говорят" (11%), "Голос" (8%), "Новости" (6%). В рейтинге сериалов лидирует "Мажор" (8%), реже респонденты называли "Тайны следствия" (4%), "След" (4%), "Универ" (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% опрошенных считают киноработу "28 панфиловцев", 4% - "Экипаж". "В целом можно отметить, что среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у наших сограждан явных фаворитов нет: ни один из представленных в народном рейтинге "герой", сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов", - отмечают социологи.

В опросе ВЦИОМ 17-18 декабря 2016 г. приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.