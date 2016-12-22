"Медиалогия" опубликовала рейтинг российских персон за 2016 год

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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг персон, которые чаще всего упоминаются в СМИ. Чаще всего в 2016 году писали о российском президенте Владимире Путине. Система насчитала почти 2 млн. сообщений о главе государства.
На втором месте премьер-министр Дмитрий Медведев. Его упоминали в прессе 574 тыс. раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков занял третье место по цитируемости. Российские издания и телеканалы опубликовали более 250 тыс. заявлений Пескова в этом году.
В первую десятку вошли также глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На девятом месте глава Чечни Рамзан Кадыров, а на десятом экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
Министр транспорта Максим Соколов замыкает рейтинг самых цитируемых спикеров 2016 года, расположившись на 40 месте.
Компания уточняет, что медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.