Полтавченко считает слухи об отставке "смешной темой" и писать заявление не будет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал слухи о своей отставке "смешной темой" и сообщил, что писать заявление об уходе с поста в ближайшее время не собирается. Об этом он сообщил в интервью информагентствам.

"Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал", - сказал Полтавченко. На вопрос "не будет ли он писать заявление об уходе в ближайшее время" губернатор Петербурга ответил: " Во всяком случае, я такого не планировал". Главными критериями своей работы он назвал "доверие президента и доверие горожан".

По мнению Полтавченко, адресатом всех слухов является именно он. "Думаю, мне хотят внушить, что в городе все идет не так, как надо. А я, как честный человек, должен в таком случае написать заявление об уходе. Но я, как здравомыслящий человек, вижу, что все не так, как пытаются представить людям в некоторых публикациях. Город развивается, причем отнюдь не спонтанно", - прокомментировал он.

"Успехи Петербурга в 2016 году во многом связаны с тем, что мы все эти пять с половиной лет придерживались одного и того же курса. И не свернули с него даже в трудной ситуации 2014-2015 годов. В эти сложные годы мы по многим вопросам пошли навстречу стратегическим инвесторам, среднему и малому бизнесу. Была запущена программа импортозамещения, которая в сфере госзаказа Петербурга в 2016 году уже достигла разумного предела. Были приняты важные решения, которые гарантировали выполнение городом социальных обязательств перед петербуржцами. И сегодня мы можем оценить результат", - считает Полтавченко. Он выразил уверенность, что город и дальше будет "тихо, спокойно, но развиваться, без потрясений".

Глава Петербурга также отметил, что в 2013 году по результатам социального опроса, которые проводятся последние 25 лет, впервые число удовлетворенных жизнью в городе превысило 60% и с тех пор не опускалось ниже этого уровня. "Во многом по этой причине я в 2014 году пошёл на выборы губернатора, а в 2016 году возглавил региональный список "Единой России" по выборам в Государственную Думу", - отметил он.

В сентябре текущего года на заседании городского правительства Полтавченко пригрозил увольнением тем, кто распространяет слухи о его отставке. При этом он попросил "все эти разговоры о моем возможном уходе прекратить". Ранее СМИ Петербурга неоднократно отправляли Полтавченко в отставку, прогнозируя его уход в различные федеральные структуры. Очередной резонанс вызвали нарекания со стороны ЦИК России по ходу избирательной кампании в городе. Затем ожидали, что состоится замена Полтавченко на министра транспорта Максима Соколова после открытия центрального участка ЗСД.