Песков: разногласия между спецслужбами США и Трампом не вызывают смеха в Кремле

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко, Алексей Качалин/. Разногласия между спецслужбами США и избранным президентом Дональдом Трампом являются внутренним делом Америки и, вопреки досужим представлениям западных СМИ, не вызывают радости у Кремля. Об этом заявил в распространенном интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не смеемся. Это ваше внутреннее дело", - подчеркнул Песков.

"Мы не терпим, когда кто-то пытается сунуть нос в наши внутренние дела. И мы никогда не молчим по этому поводу. Мы откровенно говорим, что не терпим такого. И мы были крайне осторожны, чтобы не влезать во внутренние дела кого бы то ни было", - заметил пресс-секретарь президента РФ. "Мы считаем такой подход взвешенным", - добавил он.

Отношения Трампа со спецслужбами оставляют желать лучшего на фоне отношения избранного президента США к хакерским атакам во время предвыборной кампании, а также в свете последних публикаций американских СМИ, в том числе телекомпании CNN. Она во вторник со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные на членов двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается кандидата от демократов, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, по версии источников телекомпании, Трампа в очередной раз старались убедить, что некоторые представители его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля.

Трамп назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Он не скрывал, что подозревает американские спецслужбы в утечке этих ничем не подкрепленных предположений в СМИ. По его словам, он с уважением относится к заявлению Москвы об отсутствии у России компромата на него и выразил уверенность, что, если бы у РФ и была порочащая его информация, она бы уже получила огласку.

Песков также назвал смехотворными спекуляции на тему о "досье" на Трампа.

"Это - чистый вымысел, - подчеркнул он. - Не думаю, что к этому можно относиться серьезно. Тут даже нечего комментировать. Поэтому вчера, когда американские журналисты уже задавали мне вопрос, соответствует ли это действительности, мы очень кратко опровергли эти утверждения. Это просто смехотворно".

Россия не причастна к кибератакам

Россия не осуществляла хакерские атаки в США, а президент Владимир Путин не отдавал распоряжение о проведении кибератак, заявил Песков.

На просьбу прокомментировать недавние высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что Россия причастна к кибервзломам в США, Дмитрий Песков заявил: "Нет, это не так".

"Мы сейчас находимся в здании администрации президента России, - продолжал он. - В соседней комнате расположено управление интернет-сайтом президента РФ. Этот сайт повергается атакам хакеров сотни, а иногда и тысячи раз в день. Определенная часть этих хакеров атакует сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, с территории европейских стран. Но это не ведет к ситуации, когда мы заявляем, что это было распоряжение президента Обамы и Белый дом стоит за этими атаками. Если бы мы заявили об этом, вы бы подумали: "О, эти русские, они, должно быть, сошли с ума".

На вопрос ведущего, "отдавал ли президент России Владимир Путин распоряжение о кибератаках" и знал ли он о них, последовал ответ: "Нет, совершенно определенно: нет".

Дмитрий Песков категорически отверг возможность, что какое-либо российское ведомство могло осуществлять подобные действия, не ставя в известность президента России. "Это невозможно, - подчеркнул Дмитрий Песков. - За этими кибератаками не стоит официальная Москва".

"Это означает, что он (Трамп) не прав, когда говорит, что это делала Россия?" - задал вопрос ведущий интервью. "Совершенно не прав", - последовал ответ.

Песков также отметил, что спецслужбы РФ не вели слежку за Трампом во время его поездок в России.

"В Москву приезжают многие предприниматели из США и со всего мира. Они вольны делать, что хотят, если занимаются легальным бизнесом. У нас свободная страна... Если вы думаете, что все они попадают под "колпак" дьявольского КГБ, то это значит, что вы страдаете болезнью стереотипов", - заметил Песков.

Он отрицательно ответил на вопросы, была ли установлена за Трампом в прошлом слежка и прослушивание. "Нет, нет и нет. Если я не ошибаюсь, то он никогда не вел здесь (в России) дела. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы у него был бизнес в Москве или в России", - сказал пресс- секретарь президента РФ.

На вопрос, не занимаются ли российские спецслужбы, как и спецслужбы любого государства, сбором компромата, Песков ответил: "Речь идет о сборе не компрометирующей информации, а информации о любых потенциальных угрозах нашей стране. В этом заключается основная работа спецслужб любой страны. Бизнесмен, если он занимается легальной деятельностью, такой угрозы не представляет. Ему рады здесь, ему говорят: "Добро пожаловать!" Мы приветствуем инвестиции".

"Я не работаю в спецслужбе, я работаю в Кремле. Но могу вас заверить, что предположения, изложенные в так называемом досье (предъявленном американскими разведслужбами Трампу), не являются правдой, а являются фейком (вымыслом)", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.