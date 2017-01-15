В Кремле считают конструктивным качеством Тиллерсона твердость в достижении цели

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У российского руководства нет чрезмерных относительно выдвинутого на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и его позиции по вопросам, вызывающим разногласия между Вашингтоном и Москвой. В Кремле считают более важным склонность бывшего главы компании ExxonMobil к выработке конструктивной позиции на переговорах, отметил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нас это не удивило", - констатировал он, комментируя тезисы из выступления Тиллерсона на состоявшихся на этой неделе слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Мы это неоднократно слышали от разных людей. У нас не было чрезмерных ожиданий относительно господина Тиллерсона", - продолжал пресс-секретарь президента РФ, уточнив, что Тиллерсон неоднократно бывал в Москве в бытность свою главой ExxonMobil. - Он был необычайно тверд в достижении собственных целей и целей своей компании. С нашей точки зрения, это весьма конструктивное качество".

"Он тверд, прямолинеен и отстаивает свои интересы до конца. При упрочении занятой позиции он будет очень настойчивым, но он будет выслушивать точку зрения другой стороны", - добавил Песков.

Он не стал зачислять видного в прошлом предпринимателя в разряд друзей или, наоборот, недоброжелателей России. "У всех нас не бывает вечных друзей и вечных врагов. Неизменны только национальные интересы", - сказал Песков по-английски, перефразировав слова премьер-министра Великобритании Генри Джона Темпла Палмерстона (1784-1865, "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их - наш долг").

Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что Тиллерсон на посту госсекретаря будет отстаивать прежде всего национальные интересы США. "Российский визави будет отстаивать прежде всего российские интересы. Важно другое: как это делать, готовы ли вы учитывать основания для беспокойства, имеющиеся у нас? Если вы не готовы их учитывать, то сползание к конфронтации будет продолжаться", - предрек Песков.

Отвечая на вопрос, импонируют ли ему прагматизм и твердость характера Тиллерсона, Песков сказал: "Мы все люди твердые. Мы не мягкотелые". Он выразил мнение, что будущий госсекретарь сработается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "они станут достойными партнерами".

В выступлении Тиллерсона в Сенате содержались тезисы, что "Россия на сегодняшний день представляет опасность" для США, "но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов".