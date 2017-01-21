Россия зафиксировала четыре нарушения прекращения огня в Сирии

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские представители за минувшие сутки зафиксировали в Сирии четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона - ни одного. Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Хама. От турецкой части представительства данных по нарушениям не поступало", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.
Два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписаны за сутки в Сирии, сообщается в бюллетене.
"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Вади-аль-Кале и Эль-Гиннам в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1140", - говорится в сообщении.
"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 104", - сообщается в бюллетене.
В течение суток гуманитарные акции не проводились. Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города Алеппо.