Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские специалисты зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки, говорится в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано два нарушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один инцидент произошел в провинции Хама, другой - в провинции Латакия. При этом турецкие эксперты сообщили о 12 происшествиях, половина из которых пришлась на провинцию Алеппо, сообщается в бюллетене. Российская сторона, однако, подтвердила только три нарушения, выявленных турецкими коллегами.

За сутки к процессу примирения присоединились четыре населенных пункта в провинции Дамаск: Эль-Мукайлиба, Эль- Маалия, Айн эль-Бейда и Марана. Таким образом, уточнили в Центре, число присоединившихся к перемирию поселений возросло до 1144.

Кроме того, в течение суток было проведено шесть гуманитарных акций. В частности, в Алеппо мирные жители получили 8,9 тонны гуманитарной помощи.