Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские специалисты зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки, говорится в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано два нарушения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один инцидент произошел в провинции Хама, другой - в провинции Латакия. При этом турецкие эксперты сообщили о 12 происшествиях, половина из которых пришлась на провинцию Алеппо, сообщается в бюллетене. Российская сторона, однако, подтвердила только три нарушения, выявленных турецкими коллегами.
За сутки к процессу примирения присоединились четыре населенных пункта в провинции Дамаск: Эль-Мукайлиба, Эль- Маалия, Айн эль-Бейда и Марана. Таким образом, уточнили в Центре, число присоединившихся к перемирию поселений возросло до 1144.
Кроме того, в течение суток было проведено шесть гуманитарных акций. В частности, в Алеппо мирные жители получили 8,9 тонны гуманитарной помощи.