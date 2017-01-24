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Суд в Татарстане рассмотрит заявление об отмене итогов думских выборов в одном из округов

Политика
24 января, 0:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, января. /ТАСС
В заявлении председатель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин указал серьезные нарушения в ходе выборов
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КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана во вторник рассмотрит заявление председателя регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Зинатуллина об отмене результатов выборов в Госдуму РФ по Центральному одномандатному округу республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Рассмотрение заявления состоится сегодня в 08:00 мск", - сказала представитель пресс-службы суда.

Заявление Зинатуллин, который на минувших выборах был кандидатом в депутаты Госдумы, подал в конце декабря прошлого года. По мнению заявителя, в ходе выборов были допущены серьезные нарушения, в числе которых заведомо недостоверный подсчет голосов, многократное голосование отдельными группами избирателей, "вбросы" бюллетеней. В качестве административных ответчиков по иску выступают 54 участковых избирательных комиссии и Окружная избирательная комиссия номер 31 Центрального одномандатного округа.

В Татарстане на выборах 2016 года избрали 16 депутатов: 10 - по партийным спискам, 6 - по одномандатным округам.

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