Лавров: визит Путина в Японию не отражает перемен в отношениях России со странами региона

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Японию не отражает каких-либо перемен в подходах РФ к взаимодействию со странами региона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата в ходе "правительственного часа" в Госдуме о том, изменит ли Россия вектор своей внешней политики со странами Азии в контексте изменения конфигурации внешнеполитической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе после визита президента Владимира Путина в Японию.

"Не думаю, что внешняя политика изменится. Тот факт, что президент России после длительного перерыва нанес официальный визит в Японию, не отражает каких-либо перемен в наших подходах к взаимодействию с азиатскими странами, как и со всеми другими странами. Мы неизменно говорили, что хотим развивать с Японией сотрудничество во всех областях - торговле, экономике, гуманитарной, образовательной, научно- технической сферах, и в сфере внешнеполитического взаимодействия", - заявил Лавров.

Министр отметил, что за 11 лет, в течение которых не было визита главы России в Японию, диалог не прекращался, и лидеры двух стран регулярно общались. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посещал Россию неоднократно, он виделся с Путиным практически на каждом многостороннем мероприятии. "Нацеленность на хорошие отношения всегда лежала в основе нашего подхода", - заверил глава МИД РФ.

Лавров еще раз подчеркнул, что Россия "не дружит с кем бы то ни было против кого-то, никогда не пыталась разыгрывать противоречия, которые существуют между теми или иными странами, в том числе между Японией и Китаем". "Некоторые другие участники международного общения на такого рода противоречиях регулярно стараются набрать какие- то очки, интриги затевать. Мы в это не играем. И это ответственное заявление, если у кого-то есть хоть малейшие доказательства обратного, я готов выслушать и отреагировать", - заключил Лавров.