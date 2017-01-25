Кашин назвал пиаром инициативу Сурайкина об ответственности за отрицание революции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин назвал пиаром письмо лидера непарламентской партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с предложением принять закон, вводящий административное наказание за отрицание фактов Октябрьской революции 1917 года.

"Что может содержать такой шаг, кроме пиара, в данном случае? Он написал письмо Володину... Если вы считаете, что вы партия, подготовьте проект закона", - сказал Кашин ТАСС, назвав письмо Сурайкина "очередной филькиной грамотой".

По его мнению, цель подобной акции - лишний раз заявить о себе.

Ранее Сурайкин направил Володину письмо с предложением нижней палате принять закон, вводящий административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции 1917 года, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера "Аврора".

Письмо опубликовано на сайте партии. По его мнению, такой законопроект также должен предусматривать административную ответственность за квалификацию Октябрьской революции как государственного переворота.