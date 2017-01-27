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Более 4,3 тыс. мирных жителей Сирии получили гуманитарную помощь из РФ

Политика
27 января, 6:07 UTC+3 МОСКВА 27, января. /ТАСС
Всего российские военные передали более 4,7 тонны гуманитарных грузов
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии в течение суток провели восемь гуманитарных акций, в ходе которых была оказана помощь более 4,3 тысячам мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Жителям районов Аль-Шарки, Салах-Эд-Дин, Аль- Хамадания-4, Халидия, Касиля и Шейх-Максуд города Алеппо произведена раздача более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячего питания. Также более 150 продовольственных наборов с продуктами питания получили жители населенного пункта Ктайльбия в провинции Латакии", - говорится в сообщении российского Центра.

Всего горожанам доставлено и передано более 4,7 тонны гуманитарных грузов.

Отмечается, что российские военные активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.

"Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 55 жилых домов, 4 мечети и школа, обезврежено 117 взрывоопасных предметов, в том числе 76 самодельных взрывных устройств. Разминирована территория общей площадью более 72 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 15,5 километров автодорог", - информирует Центр.

Также продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. В частности, в населенных пунктах провинции Алеппо оказана помощь более 130 мирным жителям.

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