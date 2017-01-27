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РФ не зафиксировала нарушений прекращения огня в Сирии

Политика
27 января, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Турецкая сторона заявила о шести нарушениях перемирия за сутки
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские представители не зафиксировали за минувшие сутки ни одного нарушения прекращения огня в Сирии, турецкая сторона заявила о шести подобных случаях. Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.

"Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (два инцидента) и Дамаск (четыре). Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки нарушений не зафиксировано", - говорится в нем.

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В ходе разбирательства по данным фактам шесть случаев нарушений не получили подтверждения российской стороной, отметили в Центре.

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали семь населенных пунктов - Вади Аль-Хина в провинции Хомс, Зор-Бальхасин, Зор Эль-Ксая, Кумхана, Эль-Хашемия в провинции Хама, Аль-Мширфа, Харф Эс-Сари провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1155.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 104", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.

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