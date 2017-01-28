Патрушев ожидает, что в ходе беседы Путина и Трампа "все будет позитивно"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ожидает, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Донольда Трампа "все будет позитивно".
Об этом Патрушев в субботу рассказал журналистам.
"Мы дождемся результатов, но я думаю, что все будет позитивно", - сказал он.
Переговоры, как ожидается, состоятся в субботу в 12:00 по местному времени (20:00 мск).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.