Патрушев ожидает, что в ходе беседы Путина и Трампа "все будет позитивно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ожидает, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Донольда Трампа "все будет позитивно".

Об этом Патрушев в субботу рассказал журналистам.

"Мы дождемся результатов, но я думаю, что все будет позитивно", - сказал он.

Переговоры, как ожидается, состоятся в субботу в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.