В МИД РФ обсудили создание единой политической платформы Сирии с представителем оппозиции

Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существуетСпорт 28 января, 18:09
Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в CAS на лишение двух медалей ОИСпорт 28 января, 18:07
Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"Спорт 28 января, 17:53
Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойкахСпорт 28 января, 17:39
Власти края: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готовоСпорт 28 января, 17:37
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка АнглииСпорт 28 января, 17:36
Организатор: шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых КарякиныхСпорт 28 января, 17:32
Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложноСпорт 28 января, 17:25
Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКАСпорт 28 января, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и лидер сирийской оппозиционной партии "За строительство государства" Луай Хусейн обсудили политическое урегулирование в Сирии и вопрос выработки сирийской оппозицией консолидированной переговорной платформы. Об этом сообщил в субботу МИД РФ по итогам встречи.
"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с акцентом на усилия по продвижению процесса политического урегулирования кризиса в этой стране. Особое внимание было уделено выработке сирийской оппозицией единой консолидированной платформы, которая бы позволила ей принять конструктивное участие в переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.
27 января Хусейн принял участие во встрече сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В начале января, по сообщениям СМИ, лидер партии "За строительство государства" покинул состав Высшего комитета по переговорам (ВКП).